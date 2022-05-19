Google прекращает свое коммерческое присутствие в россии — The Wall Street Journal. — Finance.ua

Компания Google вывозит сотрудников из россии и прекращает свое коммерческое присутствие в стране.
Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
«Google вывел большую часть своих сотрудников из россии, что в ближайшем будущем прекратит коммерческое присутствие компании в стране. Большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и продолжить работу в Google за пределами россии, причем многие из них оказались в Дубае, где у Google есть большой офис», — пишет The Wall Street Journal.
Некоторые сотрудники компании захотели уйти из компании и остаться в рф. При этом ближайшем будущем у Google больше не будет работников в россии.
Вывоз сотрудников начали предлагать после того, как в марте заморозили банковский счет Google в россии. Затем судебный пристав-исполнитель перевел деньги со счета, из-за этого у компании не осталось денег для выплаты зарплат и других расходов, отметил источник.