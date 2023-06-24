Google построит собственный городок в Маунтин-Вью — Finance.ua
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Google построит собственный городок в Маунтин-Вью

Мир
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Google построит собственный городок в Маунтин-Вью
Google построит собственный городок в Маунтин-Вью
Городские власти Маунтин-Вью одобрили заявку компании Google на строительство многофункционального района площадью 153 акра (~62 гектара) к югу от штаб-квартиры техногиганта.
Об этом сообщает SFGATE.
План рассчитан на 30 лет. За этот период компания построит около 280 тыс. кв. м офисных площадей и 7000 жилых помещений.
Компания в партнерстве с девелопером Lendlease подала заявку на участие в конкурсе Google North Bayshore Master Plan в сентябре 2021 года.
Поначалу застройщики планировали отвести 20% жилых площадей под доступное жилье. Однако этот показатель снизили до 15%, чтобы сделать проект «жизнеспособным в условиях нестабильной экономической ситуации».

Будущий «город в городе» Google

Новая застройка напоминает «фирменные городки» американских поселений 1900-х годов, где компании содержали все магазины и жилье для своих работников. Но представитель Google заявил, что рестораны, дома и услуги нового проекта будут служить более широкому обществу Маунтин-Вью.
Google построит собственный городок в Маунтин-Вью
Помимо жилья и офисных помещений Google планы включают 10,5 га общественных парков и открытых пространств, до 26 тыс. кв. м. коммерческих площадей на первом этаже, землю под школу, новые улицы и частную коммунальную систему.
По материалам:
speka.media
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