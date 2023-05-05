Google показала тизер своего первого складного смартфона — Finance.ua

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Google показала тизер своего первого складного смартфона

Технологии&Авто
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Google показала тизер своего первого складного смартфона
Google показала тизер своего первого складного смартфона
Компания Google официально показала, как будет выглядеть Pixel Fold — ее первый складной смартфон. Техногигант создал веб-страницу своего будущего гаджета.
Фирма анонсировала, что узнать больше о Pixel Fold можно будет на конференции для разработчиков Google I/O 10 мая.
На странице смартфона желающие могут подписаться на новости об устройствах, в частности, о Pixel Fold.
Как отмечает TechCrunch, дизайн будущей новинки соответствует остальной линейке устройств Pixel, включая знакомую панель камеры, содержащую несколько объективов, расположенных сзади.
При этом нет видимой внутренней камеры: это означает, что компания либо разместила ее под дисплеем (вряд ли), либо использует достаточно внушительную рамку, чтобы скрыть ее.
На внутреннем экране есть видимая складка. Кнопки питания и громкости, а также динамики расположены сверху. Нижняя часть смартфона не видна, но можно с уверенностью сказать, что устройство имеет порт USB-C. В общем, Pixel Fold выглядит довольно тонким, что особенно важно для складного смартфона.
По материалам:
Діло
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