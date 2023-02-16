Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы — Finance.ua

Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы Сегодня 20:20 — Финтех и Карты

Москва намерена использовать весь спектр информационных операций против Украины и Европы, а также внутри своей страны. Для этого будут использоваться ресурсы от поддерживаемых государством СМИ до анонимных платформ и аккаунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google

В отчете, опубликованном накануне Мюнхенской конференции по безопасности, группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что эти операции преследуют три цели:

Подорвать украинское правительство, Сломать международную поддержку Украины, Увеличивать внутреннюю поддержку войны на территории россии.

По данным отчета, злоумышленники, поддерживаемые российским правительством, приложили агрессивные усилия, чтобы получить решающее преимущество в военное время в киберпространстве.

При этом хакеры, спонсируемые российским государством, атаковали Украину еще за год до вторжения. В 2022 году россия увеличила атаки на Украину 250% по сравнению с 2020 годом. За тот же период атаки на пользователей в странах НАТО увеличились более чем на 300%.

В Google наблюдали всплески активности, связанные с ключевыми событиями в войне, такими как наращивание войск, вторжение и мобилизация войск в россии.

В 2022 году хакеры, поддерживаемые российским правительством, атаковали пользователей в Украине больше, чем в любой другой стране. Хотя они в значительной степени сосредоточены на украинских правительственных и военных организациях, прекратившие Google компании также демонстрируют сильную направленность на критически важную инфраструктуру, коммунальные услуги, средства массовой информации и информационное пространство.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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