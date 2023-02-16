Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы — Finance.ua
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Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы

Финтех и Карты
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Москва намерена использовать весь спектр информационных операций против Украины и Европы, а также внутри своей страны. Для этого будут использоваться ресурсы от поддерживаемых государством СМИ до анонимных платформ и аккаунтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google.
В отчете, опубликованном накануне Мюнхенской конференции по безопасности, группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что эти операции преследуют три цели:
  1. Подорвать украинское правительство,
  2. Сломать международную поддержку Украины,
  3. Увеличивать внутреннюю поддержку войны на территории россии.
По данным отчета, злоумышленники, поддерживаемые российским правительством, приложили агрессивные усилия, чтобы получить решающее преимущество в военное время в киберпространстве.
При этом хакеры, спонсируемые российским государством, атаковали Украину еще за год до вторжения. В 2022 году россия увеличила атаки на Украину 250% по сравнению с 2020 годом. За тот же период атаки на пользователей в странах НАТО увеличились более чем на 300%.
В Google наблюдали всплески активности, связанные с ключевыми событиями в войне, такими как наращивание войск, вторжение и мобилизация войск в россии.
В 2022 году хакеры, поддерживаемые российским правительством, атаковали пользователей в Украине больше, чем в любой другой стране. Хотя они в значительной степени сосредоточены на украинских правительственных и военных организациях, прекратившие Google компании также демонстрируют сильную направленность на критически важную инфраструктуру, коммунальные услуги, средства массовой информации и информационное пространство.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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