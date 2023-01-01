Google начнет более строго оценивать производительность своих сотрудников — Finance.ua

Google начнет более строго оценивать производительность своих сотрудников Сегодня 23:00 — Фондовый рынок

Google начнет более строго оценивать производительность своих сотрудников

Google обнародовал новые подробности кардинального перезапуска системы оценки производительности сотрудников. И, как сообщает CNBC, новая система станет значительно строже, низкую оценку получат сразу 6% сотрудников (вместо прежних 2%), а высокие оценки, наоборот, станет сложнее получить.

Как будет работать новая система?

Согласно внутренним сообщениям Google, имеющимся в распоряжении CNBC, с новыми правилами больше сотрудников компании будут рисковать получить низкие оценки производительности. При этом высокие оценки по новой системе проверки эффективности, напротив, получат меньше людей.

Ранее в отдельной презентации руководители Google представили больше деталей о новом процессе проверки эффективности. Согласно новой системе, 6% штатных работников попадут в низшую категорию. Фактически это втрое увеличивает риск попадания в эту категорию, ведь в прошлом году таких сотрудников было всего 2%.

В то же время достичь высоких оценок будет труднее: Google прогнозирует, что только 22% сотрудников будут оценены в одной из двух самых высоких категорий против 27% предыдущего года.

Почему на оценку производительности жалуются?

В начале этого года Google объявил о новом процессе проверки эффективности, известном как Google Reviews and Development или GRAD.

Но недавно CNBC сообщил , что сотрудники жаловались на процедурные и технические проблемы с GRAD ближе к конечным срокам, из-за чего они волновались, что не получат точную оценку.

Тревога усиливается волной увольнений в технологической отрасли. В то время как Google избегает масштабных сокращений рабочих мест, которые ударили по другим технологическим компаниям, таким как Meta, сотрудники все же начали волноваться, могут ли они быть следующими.

Согласно аудиозаписи встречи, полученной CNBC, на последней общей встрече компании 8 декабря многие вопросы с высоким рейтингом описывали стресс, связанный с обзором результатов деятельности на конец года. Вопросы также свидетельствуют о том, что некоторые работники не верят, что руководство компании прозрачно руководствуется численностью персонала.

Почему это интересно?

На декабрьском общем совещании на эту тему сотрудники выразили разочарование руководителями, долго рекламировавшими прозрачность, но не дающими прямых ответов на вопрос о численности персонала.

Кроме того, некоторые сотрудники считают, что новая система проверки эффективности может быть способом для компании сократить количество персонала. Это особенно тревожит сотрудников на фоне массовых сокращений в других технологических компаниях.

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