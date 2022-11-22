Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото) — Finance.ua

Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото) Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)

На автошоу в Лос-Анджелесе показали беспилотное такси Zeekr M-Vision. Его планируют запустить в серийное производство с 2024 года, и именно эти минивэны будет использовать сервис автономного такси Waymo от Google. Об этом сообщает официальный сайт Waymo.

Беспилотный автомобиль является совместной разработкой Google и Geely, ведь Zeekr — новый электрический бренд китайского концерна.

Разрабатывали M-Vision в Швеции. Он построен на платформе SEA, которую используют роскошный электрический минивэн Zeekr 009 и первый электропикап Geely.

Новый Zeekr M-Vision — однообъемный минивэн с элегантным дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла и изогнутая оконная линия. Для удобства посадки и высадки пассажиров установлены очень широкие раздвижные двери. Автомобили предложат в нескольких вариантах по длине — с колесной базой от 2700 до 3300 мм.

Внутри были установлены несколько больших дисплеев и выдвижные столики. Передние сиденья разворачиваются, что позволяет сидеть лицом к лицу с задними пассажирами.

В салоне нет руля и педалей, ведь M-Vision оснащен автопилотом четвертого уровня, не требующим вмешательства водителей. Waymo тестирует эту технологию в США уже около пяти лет. Именно в Штатах и начнется в 2024 году эксплуатация Zeekr.

Беспилотный автомобиль Zeekr M-Vision является электромобилем и рассчитан на очень активное использование. Разработчики утверждают, что минивэн способен автономно работать по 16 часов в сутки и проехать 500 000 км за 5 лет без серьезных неисправностей.

Фокус По материалам:

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