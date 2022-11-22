Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)

Технологии&Авто
0
Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)
Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)
На автошоу в Лос-Анджелесе показали беспилотное такси Zeekr M-Vision. Его планируют запустить в серийное производство с 2024 года, и именно эти минивэны будет использовать сервис автономного такси Waymo от Google. Об этом сообщает официальный сайт Waymo.
Беспилотный автомобиль является совместной разработкой Google и Geely, ведь Zeekr — новый электрический бренд китайского концерна.
Разрабатывали M-Vision в Швеции. Он построен на платформе SEA, которую используют роскошный электрический минивэн Zeekr 009 и первый электропикап Geely.
Новый Zeekr M-Vision — однообъемный минивэн с элегантным дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла и изогнутая оконная линия. Для удобства посадки и высадки пассажиров установлены очень широкие раздвижные двери. Автомобили предложат в нескольких вариантах по длине — с колесной базой от 2700 до 3300 мм.
Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)
Внутри были установлены несколько больших дисплеев и выдвижные столики. Передние сиденья разворачиваются, что позволяет сидеть лицом к лицу с задними пассажирами.
В салоне нет руля и педалей, ведь M-Vision оснащен автопилотом четвертого уровня, не требующим вмешательства водителей. Waymo тестирует эту технологию в США уже около пяти лет. Именно в Штатах и начнется в 2024 году эксплуатация Zeekr.
Google и Geely представили инновационное беспилотное такси (фото)
Беспилотный автомобиль Zeekr M-Vision является электромобилем и рассчитан на очень активное использование. Разработчики утверждают, что минивэн способен автономно работать по 16 часов в сутки и проехать 500 000 км за 5 лет без серьезных неисправностей.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.