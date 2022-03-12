Google добавит уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android — Finance.ua
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Google добавит уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android

Сегодня 20:47Технологии&Авто
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Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на ОС Android в Украине.
Об этом сообщается в блоге Google от 10 марта.
"Мы все видели фотографии разворачивающейся в Украине гуманитарной катастрофы. Чтобы помочь растущему количеству беженцев в регионе, мы разрабатываем способы, чтобы предприятия обозначали, если они предоставляют услуги беженцам.
Начиная с сегодняшнего дня владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указывать в профиле своей компании, предлагают ли они бесплатное или льготное проживание для беженцев. А местные предприятия могут размещать уведомления в профиле своей компании в Поиске и на Картах, чтобы предлагать различные услуги и помощь беженцам из Украины", — говорят в компании.
«К сожалению, миллионы людей в Украине сейчас полагаются на оповещения об авиаударах, чтобы попытаться добраться до безопасного места. По просьбе и при содействии правительства Украины мы приступили к внедрению системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине», — добавили в Google.
Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях, пояснил вице-президент по инженерии Android Дэйв Бьорк.
Вводить обновления начали 11 марта — украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.
Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждения.
По материалам: Економічна Правда
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