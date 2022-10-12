Google будет принимать оплату за использование облачных сервисов в криптовалюте — Finance.ua

Google будет принимать оплату за использование облачных сервисов в криптовалюте Сегодня 22:01 — Финтех и Карты

Google будет принимать оплату за использование облачных сервисов в криптовалюте

В Google сообщили, что, начиная с 2023 года, позволят некоторым клиентам оплачивать облачные услуги криптовалютой.

Как сообщает CNBC, партнером Google, который обеспечит обработку криптовалютных платежей, стала Coinbase. Помимо этого Coinbase сама начнет использовать сервисы Google.

Детали договоренности между Google и Coinbase

Сервис инфраструктуры Google Cloud Platform будет изначально принимать платежи в криптовалюте от немногих клиентов в мире Web3, которые хотят платить криптовалютой, благодаря интеграции со службой Coinbase Commerce. Со временем Google позволит большему числу клиентов совершать платежи с помощью криптовалюты.

Coinbase Commerce поддерживает 10 валют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. Сама Coinbase будет получать процент всех транзакций и, кроме того, будет использовать облачные сервисы Google вместо Amazon Web Service.

Google также исследует, как можно использовать Coinbase Prime, сервис, который безопасно сохраняет криптовалюты организаций и позволяет им совершать операции.

Почему это интересно?

Договор может успешно привлечь передовые компании, занимающиеся WEB 3 и криптовалютами для использования облачных сервисов от Google. Сейчас сервисы Google проигрывают Amazon Web Service, однако последние не разрешают клиентам платить цифровыми валютами.

Облачный бизнес, в свою очередь, помогает диверсифицировать доходы материнской компании Google Alphabet, удаляя ее от рекламы. Сейчас на них приходится 9% дохода по сравнению с менее чем 6% три года назад.

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