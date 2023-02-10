Гонконг раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов: как получить — Finance.ua

Гонконг раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов: как получить
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мировой туризм. И хотя на сегодняшний день многие страны уже отменили основные наказательные ограничения, допандемийный пассажиропоток все же полностью не восстановился.
И чтобы поощрить путешественников больше путешествовать, власти Гонконга решили разыграть 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Инициатива под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев.
Билеты будут разыгрывать в формате лотереи на специальном сайте. Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно:
- Юго-Восточная Азия — с 1 марта;
- Материковый Китай — с 1 апреля;
- Северо-Восточная Азия — с 1 мая;
- Гонконг — с 1 июля;
- Остальные рынки, включая Европу — с 1 мая.
К инициативе присоединятся гонконгские авиакомпании Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.
Мы надеемся, что те, кто получит билеты, привезут с собой двух — трех друзей и родственников. Ожидаем, что акция позволит привлечь около 15 миллионов туристов, — заявили гонконгские власти.
Как принять участие в акции
Со временем вы можете либо вернуться на этот сайт, либо перейти непосредственно на страницы конкретных авиакомпаний, чтобы зарегистрировать свое участие соответственно. Более подробная информация и все условия акции доступны по ссылке.
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