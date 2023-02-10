Гонконг раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов: как получить — Finance.ua

Гонконг раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов: как получить Сегодня 18:00 — Личные финансы

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мировой туризм. И хотя на сегодняшний день многие страны уже отменили основные наказательные ограничения, допандемийный пассажиропоток все же полностью не восстановился.

И чтобы поощрить путешественников больше путешествовать, власти Гонконга решили разыграть 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Инициатива под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев.

Билеты будут разыгрывать в формате лотереи на специальном сайте . Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно:

Юго-Восточная Азия — с 1 марта;

Материковый Китай — с 1 апреля;

Северо-Восточная Азия — с 1 мая;

Гонконг — с 1 июля;

Остальные рынки, включая Европу — с 1 мая.

К инициативе присоединятся гонконгские авиакомпании Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

Мы надеемся, что те, кто получит билеты, привезут с собой двух — трех друзей и родственников. Ожидаем, что акция позволит привлечь около 15 миллионов туристов, — заявили гонконгские власти.

Как принять участие в акции

Со временем вы можете либо вернуться на этот сайт , либо перейти непосредственно на страницы конкретных авиакомпаний, чтобы зарегистрировать свое участие соответственно. Более подробная информация и все условия акции доступны по ссылке

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Телеканал 24 По материалам:

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