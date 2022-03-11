Goldman Sachs спрогнозировал, как изменится экономика Европы, если отключит газ — Finance.ua

Goldman Sachs спрогнозировал, как изменится экономика Европы, если отключит газ

Сегодня 20:04 — Энергетика

Goldman Sachs спрогнозировал, как изменится экономика Европы, если отключит газ

Европа удовлетворяет почти четверть своих энергетических потребностей благодаря природному газу, почти треть которого она импортирует из рф. По прогнозам Goldman Sachs, любые дальнейшие разрывы в поставках газа возымеют значительный негативный эффект на экономику и инфляцию еврозоны, пишет CNBC.

Природный газ снова оказался в центре внимания, после того как Россия предупредила, что может остановить поставки газа в Европу из-за «Северного потока-1».

Россия позиционирует такой шаг как ответ на решение Германии отказаться от запуска Северного потока-2, а также на беспрецедентные санкции, которые западные страны ввели в ответ на российское вторжение.

Что прогнозирует Goldman Sachs

Главный экономист Goldman по европейским вопросам Свен Яри и его команда смоделировали несколько сценариев и оценили их возможное влияние на экономику ЕС.

Инвестбанк рассмотрел три потенциальных варианта развития кризиса:

Первый: дальнейших сбоев в поставках газа не происходит.

Второй: импорт газа через Украину останавливается до конца года.

Третий: рф полностью останавливает экспорт газа в Европу до конца года.

По оценкам Goldman, первый сценарий будет означать падение роста ВВП Европы на 0,6 процентного пункта по сравнению с базовым сценарием банка на 2022 год. При этом в Великобритании этот показатель составит 0,1 п.п., а в Германии — целых 0,9 п.п.

Полная остановка поставок газа будет означать падение ВВП Еврозоны на 2,2 п.п. в год по сравнению с базовым прогнозом. Особенно пострадают Германия и Италия — 3,4 п.п. и 2,6 п.п. соответственно.

С точки зрения инфляции, остановка импорта газа через украинскую ГТС прибавит к ней 0,7 п.п., а полная остановка российского экспорта — 1,3 п.п.

Перспектива дальнейшего удорожания энергоносителей вызвала рост беспокойства по поводу стагфляции, то есть роста инфляции при стагнации экономики.

В то же время, стратеги BCA Research считают полную остановку экспорта маловероятной. Они указывают, что у российского бюджета остается меньше источников дохода, поэтому экспорт газа становится критическим для российской экономики.

Конечно, россия пытается диверсифицировать свои поставки. К примеру, в прошлом месяце было заключено новое соглашение с Пекином о поставках китайской энергетической корпорации дополнительных 10 миллиардов кубометров газа в год. Однако, по словам экономиста BCA Research Матье Савари, строительство нового трубопровода для этих поставок будет длиться еще два-три года.

Эксперт добавляет, что угрозы россии подчеркивают сложность ситуации, в которой оказалась Европа.

«Пока не исчезнет надбавка за риск в ценах на нефть и природный газ, в Еврозоне продолжится период стагфляции. Инвесторам следует с осторожностью подходить к европейским рисковым активам в ближайшем будущем», — считает он.

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