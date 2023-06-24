Goldman Sachs пророчит трудные времена для экономики Китая — Finance.ua

Goldman Sachs пророчит трудные времена для экономики Китая 24.06.2023, 01:23 — Мир

Goldman Sachs пророчит трудные времена для экономики Китая

Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы экономического роста Китая, ссылаясь на постоянное слабое доверие и «тучу» над рынком недвижимости как более сильные, чем ожидалось, препятствия.

Как сообщает Reuters, американский инвестиционный банк снизил свой годовой прогноз роста реального ВВП второй крупнейшей экономики мира с 6% до 5,4%. Банк также снизил прогноз роста на 2024 год с 4,6 до 4,5%.

«Это сокращение следует за аналогичными шагами других аналитиков, хотя Goldman остается одним из самых оптимистичных, поскольку данные свидетельствуют о том, что восстановление Китая после пандемии замедляется. Недавно банк также, как и другие, снизил свой прогноз по китайской валюте», — пишет агентство.

«Никакое оживление в экономике не угасало так быстро, как в Китае», — отмечают аналитики во главе с экономистом Хуэй Шаном, называя основной причиной спад на рынке недвижимости и его последствия.

«Мы считаем, что встречные ветры роста, вероятно, сохранятся, а политики будут ограничены экономическими и политическими соображениями в предоставлении значимых стимулов», — говорят аналитики Goldman Sachs.

Правительство Китая установило скромный целевой показатель роста ВВП на уровне около 5% на этот год после того, как оно не достигло цели на 2022 год, а государственные СМИ сообщили, что в пятницу состоялось заседание Кабинета Министров, на котором обсуждались меры по стимулированию роста.

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