Годовая инфляция в Турции достигла максимума за 24 года — Finance.ua

Годовая инфляция в Турции достигла максимума за 24 года Сегодня 18:32

Годовая инфляция в Турции достигла нового 24-летнего максимума в сентябре и составила 83,45%.

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные турецкие данные, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР

Турецкий статистический институт сообщил, что потребительские цены выросли на 3,08% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты говорят, что инфляция намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции в понедельник оценила годовой уровень на уровне 186,27%.

В прошлом месяце центральный банк Турции провел очередное снижение процентной ставки, снизив базовую ставку до 12%, несмотря на рост цен, падение лиры и несбалансированный текущий счет.

Лира потеряла более 50% своей стоимости по отношению к доллару США с тех пор, как в прошлом году центральный банк начал снижать ставки.

Вторжение россии в Украину и падение курса лиры ужесточили инфляцию.

Экономисты говорят, что рост инфляции в Турции подпитывается неортодоксальным убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований ведет к росту цен, что противоречит экономической теории.

По данным статистического института, наиболее резкий рост годовых цен был в транспортном секторе — 117,66%, за ним следуют цены на продукты питания и безалкогольные напитки — 93%.

Економічна Правда По материалам:

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