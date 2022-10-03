Годовая инфляция в Турции достигла максимума за 24 года — Finance.ua
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Годовая инфляция в Турции достигла максимума за 24 года

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Годовая инфляция в Турции достигла нового 24-летнего максимума в сентябре и составила 83,45%.
Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные турецкие данные, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР.
Турецкий статистический институт сообщил, что потребительские цены выросли на 3,08% по сравнению с предыдущим месяцем.
Эксперты говорят, что инфляция намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции в понедельник оценила годовой уровень на уровне 186,27%.
В прошлом месяце центральный банк Турции провел очередное снижение процентной ставки, снизив базовую ставку до 12%, несмотря на рост цен, падение лиры и несбалансированный текущий счет.
Лира потеряла более 50% своей стоимости по отношению к доллару США с тех пор, как в прошлом году центральный банк начал снижать ставки.
Вторжение россии в Украину и падение курса лиры ужесточили инфляцию.
Экономисты говорят, что рост инфляции в Турции подпитывается неортодоксальным убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований ведет к росту цен, что противоречит экономической теории.
По данным статистического института, наиболее резкий рост годовых цен был в транспортном секторе — 117,66%, за ним следуют цены на продукты питания и безалкогольные напитки — 93%.
По материалам:
Економічна Правда
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