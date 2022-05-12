Годовая инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года — Finance.ua
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Годовая инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года

Сегодня 10:15
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В апреле инфляция в США снизилась впервые с прошлого лета — до 8,3% в годовом измерении.
Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли США.
При этом рост цен в апреле составил 0,3% по сравнению с мартом.
Отмечается, что наибольший вклад в инфляцию внесло подорожание жилья, продовольствия, авиаперелетов и транспорта. В годовом исчислении рост цен на товары за исключением продуктов питания и энергии составил 6,2%.
Также в апреле выросли цены на медицинское обслуживание, отдых и предметы домашнего обихода. Цены на бензин упали на 6,1% в месяц, компенсировав рост индексов цен на газ и электроэнергию.
А стоимость энергоносителей выросла на 30,3% в годовом исчислении, продовольствия — на 9,4% (рекордное значение с 1981 года).
Темпы роста инфляции в США увеличивались с сентября 2021 года после замедления в августе, а с ноября 2021 года инфляция в стране ежемесячно обновляла максимальный показатель с 1982 года.
По материалам: Економічна Правда
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