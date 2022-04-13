Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8% — Finance.ua
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Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8%

Сегодня 05:42Мир
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Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8%Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8%
В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале — рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.
Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США.
По сравнению с февралем цены в марте выросли на 1,2% — самый быстрый скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%.
При этом годовая инфляция в США выросла шестой месяц подряд. Наиболее резкий рост цен за год — на флотский мазут (+70,1%), за ним следует бензин (+48%). Стоимость еды (дома и вне дома) увеличилась на 8,8% в годовом исчислении.
Как отмечает Financial Times, новые данные по инфляции в США отражают последствия войны в Украине.
Вторжение России в Украину и ответные санкции против агрессора нарушили поставки российских энергоресурсов на мировой рынок, что, в частности, привело к удорожанию в США бензина и других товаров и продуктов.
Рост инфляции в США может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) активнее ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с ростом цен, писала ранее FT.
По материалам: Економічна Правда
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