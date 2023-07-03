Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5% — Finance.ua
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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%

Мир
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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны по итогам июня замедлилась до 5,5% после 6,1% в мае и 7% в апреле, следует из предварительной оценки Евростата.
Рост цен на продукты питания, алкоголь и табак замедлился до 11,7% после 12,5% месяцем ранее. Энергоносители при этом дешевеют второй месяц подряд, ускорив снижение: цены на них опустились на 5,3% по сравнению с падением на 1,8% в мае. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 5,5% по сравнению с 5,8% в мае, а услуги — на 5,4% по сравнению с 5,0% в прошлом месяце.
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Базовая инфляция после двух месяцев понижения вновь ускорилась, составив 5,4% после 5,3% в мае.
Среди стран, по которым ведомство приводит предварительные данные, самая большая инфляция зафиксирована в Словакии (11,3%), Эстонии (9,%) и Хорватии (8,3%). Самый низкий рост цен показали Люксембург (1%), Бельгия и Испания (1,6%), а также Греция и Кипр (2,7%).

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По материалам:
Фінансовий клуб
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