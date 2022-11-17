Годовая инфляция в Британии выросла до рекордных с 1981 года 11,1% — Finance.ua

Годовая инфляция в Британии выросла до рекордных с 1981 года 11,1%
В октябре потребительские цены в Британии выросли на 11,1% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с октября 1981 года и значительным скачком с 10,1% в сентябре.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что уровень инфляции вырастет до 10.7%.
ONS заявил, что инфляция выросла бы примерно до 13,8% в октябре, если бы правительство не вмешалось, чтобы ограничить цену на счета за электроэнергию для домохозяйств до 2,500 фунтов в год в среднем.
По данным ONS, цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли самыми быстрыми темпами с 1977 года, что больше всего ударило по беднейшим слоям населения.
В ответ на эти данные министр финансов Хант, который должен представить новый бюджет в четверг, сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения.
«Наша обязанность — помочь Банку Англии в его миссии по возвращению инфляции к целевому уровню, ответственно относясь к финансам страны», — сказал Хант.
В ONS заявили, что домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются с большим ударом от инфляции, чем богатые, поскольку энергия и продукты питания занимают большую долю их расходов.
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