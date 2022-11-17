Годовая инфляция в Британии выросла до рекордных с 1981 года 11,1% — Finance.ua

Годовая инфляция в Британии выросла до рекордных с 1981 года 11,1% Сегодня 06:12 — Мир

Годовая инфляция в Британии выросла до рекордных с 1981 года 11,1%

В октябре потребительские цены в Британии выросли на 11,1% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с октября 1981 года и значительным скачком с 10,1% в сентябре.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что уровень инфляции вырастет до 10.7%.

ONS заявил, что инфляция выросла бы примерно до 13,8% в октябре, если бы правительство не вмешалось, чтобы ограничить цену на счета за электроэнергию для домохозяйств до 2,500 фунтов в год в среднем.

По данным ONS, цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли самыми быстрыми темпами с 1977 года, что больше всего ударило по беднейшим слоям населения.

В ответ на эти данные министр финансов Хант, который должен представить новый бюджет в четверг, сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения.

«Наша обязанность — помочь Банку Англии в его миссии по возвращению инфляции к целевому уровню, ответственно относясь к финансам страны», — сказал Хант.

В ONS заявили, что домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются с большим ударом от инфляции, чем богатые, поскольку энергия и продукты питания занимают большую долю их расходов.

Економічна Правда По материалам:

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