Годовая инфляция Канады достигла рекорда с 1991 года — Finance.ua

«В апреле канадцы платили на 9,7% больше за продовольствие в магазинах, чем в апреле 2021-го. Это подорожание, которое уже пять месяцев подряд превышает 5%, было самым большим ростом с сентября 1981 года», — заявили в Статистическом бюро.
Отмечается, что российское вторжение в Украину продолжает влиять на цены на энергию, ресурсы и особенно пищевые продукты. Наибольший рост показало топливо, которое за год выросло в цене на 36,3%.
Примечательно, что Канада уже несколько месяцев фиксирует рекордную инфляцию, поэтому вопрос снижения цен выходит на первое место среди внутренних политических приоритетов страны.
Напомним, годовая инфляция во Франции в апреле ускорилась до 4,8%. Это рекордный уровень с ноября 1985 года.