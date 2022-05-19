Годовая инфляция Канады достигла рекорда с 1991 года — Finance.ua

Годовая инфляция Канады достигла рекорда с 1991 года

Сегодня 22:11 — Мир

Годовая инфляция в Канаде достигла уровня 6,8%, это рекорд с 1991 года.

Об этом свидетельствуют данные Статистического бюро Канады.

«В апреле канадцы платили на 9,7% больше за продовольствие в магазинах, чем в апреле 2021-го. Это подорожание, которое уже пять месяцев подряд превышает 5%, было самым большим ростом с сентября 1981 года», — заявили в Статистическом бюро.

Отмечается, что российское вторжение в Украину продолжает влиять на цены на энергию, ресурсы и особенно пищевые продукты. Наибольший рост показало топливо, которое за год выросло в цене на 36,3%.

Примечательно, что Канада уже несколько месяцев фиксирует рекордную инфляцию, поэтому вопрос снижения цен выходит на первое место среди внутренних политических приоритетов страны.

Напомним, годовая инфляция во Франции в апреле ускорилась до 4,8%. Это рекордный уровень с ноября 1985 года.

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