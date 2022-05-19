Годовая инфляция Канады достигла рекорда с 1991 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Годовая инфляция Канады достигла рекорда с 1991 года

Сегодня 22:11Мир
30
Годовая инфляция в Канаде достигла уровня 6,8%, это рекорд с 1991 года.
Об этом свидетельствуют данные Статистического бюро Канады.
«В апреле канадцы платили на 9,7% больше за продовольствие в магазинах, чем в апреле 2021-го. Это подорожание, которое уже пять месяцев подряд превышает 5%, было самым большим ростом с сентября 1981 года», — заявили в Статистическом бюро.
Отмечается, что российское вторжение в Украину продолжает влиять на цены на энергию, ресурсы и особенно пищевые продукты. Наибольший рост показало топливо, которое за год выросло в цене на 36,3%.
Примечательно, что Канада уже несколько месяцев фиксирует рекордную инфляцию, поэтому вопрос снижения цен выходит на первое место среди внутренних политических приоритетов страны.
Напомним, годовая инфляция во Франции в апреле ускорилась до 4,8%. Это рекордный уровень с ноября 1985 года.
По материалам: Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.