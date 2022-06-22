ГНС разъяснила, может ли налогоплательщик стать резидентом «Дія Сіті» — Finance.ua
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ГНС разъяснила, может ли налогоплательщик стать резидентом «Дія Сіті»

Сегодня 08:14Личные финансы
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Для перехода на налогообложение как резидента Дія Сіті — налогоплательщика на особых условиях или отказа от такого налогообложения юридическое лицо подает в налоговый орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Резидент «Дія Сіті», являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях (по базовой ставке 18%), может принять решение о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях (по ставке налога в размере 9%).
Как это сделать? Нужно подать соответствующее заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала.
Такой резидент «Дія Сіті» считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление.
Налоговики отмечают, что такой переход на особых условиях можно провести только один раз в течение календарного года.
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Заявление о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті» подается средствами электронной связи в электронной форме.
Юридические лица, подавшие заявление о переходе в уполномоченный орган во время обращения о приобретении статуса резидента «Дія Сіті», считаются резидентами «Дія Сіті» — плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр «Дія Сіті».
Юридическое лицо, внесенное в реестр «Дія Сіті», но не подавшее заявление о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях, считается резидентом «Дія Сіті» — плательщиком налога на общих основаниях.
Для отказа от налогообложения как резидента «Дія Сіті» нужно не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного года подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу средствами электронной связи заявление в электронной форме.
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По материалам: Finance.ua
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