ГНС напоминает о крайнем сроке подачи декларации об имущественном положении и доходах — Finance.ua
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ГНС напоминает о крайнем сроке подачи декларации об имущественном положении и доходах

Казна и Политика
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ГНС напоминает о крайнем сроке подачи декларации об имущественном положении и доходах
ГНС напоминает о крайнем сроке подачи декларации об имущественном положении и доходах
Граждане, которые на сегодняшний день не подали декларации об имущественном положении и доходах за отчетный (налоговый) 2021 год, должны подать декларацию не позднее 19 июля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Налогоплательщики, которые в соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса Украины обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах и имеют возможность выполнять свои налоговые обязанности по соблюдению сроков представления отчетности, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение таких обязанностей, предельный срок выполнение которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу Закона Украины № 2260 при условии подачи налоговой отчетности до 20 июля 2022 года и уплаты налогов и сборов в срок не позднее 31 июля 2022 года.
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Поскольку 31 июля 2022 года выпадает на выходной день, то последний день для уплаты налоговых обязательств гражданами по данным деклараций — 1 августа 2022 года.
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По материалам:
Finance.ua
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