GM и Honda разработают доступные электромобили стоимостью менее $30 тыс. — Finance.ua

GM и Honda разработают доступные электромобили стоимостью менее $30 тыс.

GM и Honda разработают доступные электромобили стоимостью менее $30 тыс., AP Photos

Американский и японский автопроизводители General Motors и Honda Motor Co. совместно разработают модельный ряд электрокаров, доступных широкому кругу потребителей, стоимостью менее $30 тыс.

«GM и Honda используют свои передовые технологии, дизайн и производственные стратегии для создания доступного и востребованного электромобиля по всему миру, включая ключевые рынки в Северной и Южной Америке и Китае», — заявила глава GM Мэри Барра, слова которой приведены в пресс-релизе компании.

Компании, как ожидается, приступят к массовому производству в 2027 году. Они планируют выпускать миллионы самых популярных среди населения автомобилей, в том числе компактные кроссоверы.

Повышение доступности электромобилей — ключевая проблема в процессе массовой адаптации потребителей к новым технологиям. Несмотря на то, что популярность таких автомобилей растет, их по-прежнему могут позволить преимущественно состоятельные люди.

GM и Honda договорились также сотрудничать в вопросе разработки новых технологий производства аккумуляторов для еще большего снижения стоимости электрификации, улучшения технологий управления и повышения устойчивости производства.

Согласно планам GM, компания намерена к 2025 году производить и продавать около 2 млн электрокаров в мире ежегодно. Honda одновременно ранее фокусировалась преимущественно на выпуске гибридных автомобилей, но в последнее время стала расширять предложение электрокаров.

Предприятия не поделились финансовыми подробностями нового партнерства. GM и Honda сотрудничают не в первый раз. Ранее Honda инвестировала $750 млн в подразделение по разработке беспилотных технологий управления GM — Cruise. Компания также сотрудничает в сфере производства аккумуляторов и автомобилей на топливных элементах.

Котировки акций GM снижаются на 3,8% на торгах в Нью-Йорке во вторник. Бумаги Honda подешевели на 0,6% на торгах в Токио.

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