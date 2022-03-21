Glovo запустил услуги, доступные на всей территории Украины — Finance.ua

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Glovo запустил услуги, доступные на всей территории Украины

Сегодня 20:32Личные финансы
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Glovo запустил услуги, доступные на всей территории УкраиныGlovo запустил услуги, доступные на всей территории Украины
Сервис доставки Glovo запустил новые услуги в приложении, доступные пользователям на территории всей Украины.
Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь пользователям программы Glovo на территории всей Украины доступны новые опции:
  • сделать взнос в благотворительные фонды;
  • заказать медицинские онлайн-консультации.
Компания адаптировала сервис к военным реалиям и сделала приложение доступным не только в тех городах, где действует курьерская доставка, но и на территории всей страны.
По всей территории Украины для пользователей программы Glovo теперь доступны два бабла «Допоможи Україні!» и «Здоров’я» в новом формате.
«Теперь пользователь Glovo в каждом уголке Украины может получить консультацию врача по телефону или задонейтить в фонд или гуманитарную организацию», — рассказал генеральный менеджер компании Glovo Дмитрий Расновский.
В бабле «Допоможи Україні!» можно сделать взнос в фонд «Повернись живим» или Обществу Красного Креста Украины. Размер взноса варьируется от 10 грн. до 10 тысяч гривен.
У бабле «Здоров’я» есть две опции заказа медицинских онлайн-консультаций. Опция Медицинские услуги носит информационный характер и содержит контактные телефоны врачей разного профиля, предоставляющих бесплатные консультации.
По материалам: НВ
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