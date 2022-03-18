GlobalLogic с начала войны выделила на помощь Украине 500 млн грн — Finance.ua

GlobalLogic с начала войны выделила на помощь Украине 500 млн грн

Сегодня 13:46 — Фондовый рынок

С начала войны IT-компания GlobalLogic предоставила Украине и украинцам помощь на полмиллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«GlobalLogic вложила значительные ресурсы для поддержки своих специалистов и народа Украины... Все специалисты GlobalLogic Ukraine получили дополнительную финансовую поддержку, а также помощь в переезде, размещении и психологическую поддержку. GlobalLogic продолжает выплачивать все компенсации своим специалистам как обычно», — отметили в компании.

Кроме того, GlobalLogic Ukraine перечислила 1 млн гривен благотворительному фонду «Вернись живым».

Кроме того, компания призывает партнеров присоединиться к помощи Украине. С помощью организации WeSpire GlobalLogic запустила платформу для пожертвований, чтобы клиенты и партнеры могли передавать средства, которые пойдут на помощь Украине и ее гражданам.

Компания выбрала пять конкретных организаций, которые могут предоставить немедленную помощь непосредственно Украине. GlobalLogic оплачивает все комиссии за обработку платежей, поэтому 100% пожертвования поступают непосредственно украинцам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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