GlobalLogic с начала войны выделила на помощь Украине 500 млн грн — Finance.ua

С начала войны IT-компания GlobalLogic предоставила Украине и украинцам помощь на полмиллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«GlobalLogic вложила значительные ресурсы для поддержки своих специалистов и народа Украины... Все специалисты GlobalLogic Ukraine получили дополнительную финансовую поддержку, а также помощь в переезде, размещении и психологическую поддержку. GlobalLogic продолжает выплачивать все компенсации своим специалистам как обычно», — отметили в компании.
Кроме того, GlobalLogic Ukraine перечислила 1 млн гривен благотворительному фонду «Вернись живым».
Кроме того, компания призывает партнеров присоединиться к помощи Украине. С помощью организации WeSpire GlobalLogic запустила платформу для пожертвований, чтобы клиенты и партнеры могли передавать средства, которые пойдут на помощь Украине и ее гражданам.
Компания выбрала пять конкретных организаций, которые могут предоставить немедленную помощь непосредственно Украине. GlobalLogic оплачивает все комиссии за обработку платежей, поэтому 100% пожертвования поступают непосредственно украинцам.