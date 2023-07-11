GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО

13
GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО
GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО
GlobalLogic, компания Hitachi Group и лидер в области цифровой инженерии, объявила о заключении соглашения по приобретению Sidero Ltd. — ведущей ирландской компании по разработке облачного программного обеспечения в сфере связи. Это стратегическое соглашение направлено на укрепление потенциала GlobalLogic в динамичном секторе коммуникационных технологий и расширение присутствия компании в Европе, в частности в Ирландии.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.
Зачем? Приобретение Sidero углубит компетенцию GlobalLogic в области инжиниринга, архитектуры и облачного программного обеспечения, а также расширит присутствие компании в Европе.
Как отмечается в сообщении, компании в индустрии коммуникаций традиционно наиболее инновационные, когда речь идет о цифровой трансформации. Опыт Sidero в таких технологиях как Radio Access Network (RAN, сеть радиодоступа), Self-Optimizing Networks (SON, самоорганизованные сети), облачных решениях и практиках гибкой разработки (Agile) дополнят крупное инженерное портфолио GlobalLogic. Талантливая команда инженеров и дизайнеров Sidero, расположенная в Атлоне (Республика Ирландия) и Ньюри (Северная Ирландия), будет создавать инновационные решения для текущих и будущих клиентов GlobalLogic.
Читайте также
«Значительный опыт GlobalLogic в области коммуникационных технологий идеально дополнит компетенцию Sidero. Вместе мы принесем еще большую пользу нашим клиентам и укрепим лидирующие позиции в этом и других высокодинамических сегментах рынка», — говорит Нитеш Банга, президент и CEO GlobalLogic.
Условия соглашения не разглашаются. Согласно договоренностям, Sidero продолжит работать в текущем составе как дочерняя компания GlobalLogic. Соглашение подлежит обычному одобрению регуляторных органов. Ожидается, что оно будет окончательно заключено во второй половине 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • GlobalLogic — компания группы Hitachi, которая входит в состав Hitachi, Ltd. Компания развивает социальные инновации с помощью данных и технологий для повышения качества жизни людей во всем мире;
  • Sidero Ltd. была основана в городе Атлон (Ирландия) в 2013 году и на сегодняшний день является домом для одной из самых компетентных и опытных команд программистов и экспертов по облачным технологиям в Ирландии. Sidero создает критически важное программное обеспечение для одних из самых успешных ирландских и международных компаний;
  • как партнер Amazon Web Services (AWS) с аккредитованными консультантами, Sidero все больше использует Cloud Native для разработки, внедрения и запуска программного обеспечения. Эта среда обеспечивает гибкость облачных вычислений, тем самым сохраняя нужную для бизнеса скорость предоставления разнообразных приложений.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.