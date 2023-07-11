GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО — Finance.ua

GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО Сегодня 15:55

GlobalLogic приобретет ирландскую компанию по разработке облачного ПО

GlobalLogic, компания Hitachi Group и лидер в области цифровой инженерии, объявила о заключении соглашения по приобретению Sidero Ltd. — ведущей ирландской компании по разработке облачного программного обеспечения в сфере связи. Это стратегическое соглашение направлено на укрепление потенциала GlobalLogic в динамичном секторе коммуникационных технологий и расширение присутствия компании в Европе, в частности в Ирландии.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании

Зачем? Приобретение Приобретение Sidero углубит компетенцию GlobalLogic в области инжиниринга, архитектуры и облачного программного обеспечения, а также расширит присутствие компании в Европе.

Как отмечается в сообщении, компании в индустрии коммуникаций традиционно наиболее инновационные, когда речь идет о цифровой трансформации. Опыт Sidero в таких технологиях как Radio Access Network (RAN, сеть радиодоступа), Self-Optimizing Networks (SON, самоорганизованные сети), облачных решениях и практиках гибкой разработки (Agile) дополнят крупное инженерное портфолио GlobalLogic. Талантливая команда инженеров и дизайнеров Sidero, расположенная в Атлоне (Республика Ирландия) и Ньюри (Северная Ирландия), будет создавать инновационные решения для текущих и будущих клиентов GlobalLogic.

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«Значительный опыт GlobalLogic в области коммуникационных технологий идеально дополнит компетенцию Sidero. Вместе мы принесем еще большую пользу нашим клиентам и укрепим лидирующие позиции в этом и других высокодинамических сегментах рынка», — говорит Нитеш Банга, президент и CEO GlobalLogic.

Условия соглашения не разглашаются. Согласно договоренностям, Sidero продолжит работать в текущем составе как дочерняя компания GlobalLogic. Соглашение подлежит обычному одобрению регуляторных органов. Ожидается, что оно будет окончательно заключено во второй половине 2023 года.

Справка Finance.ua:

GlobalLogic — компания группы Hitachi, которая входит в состав Hitachi, Ltd. Компания развивает социальные инновации с помощью данных и технологий для повышения качества жизни людей во всем мире;

Sidero Ltd. была основана в городе Атлон (Ирландия) в 2013 году и на сегодняшний день является домом для одной из самых компетентных и опытных команд программистов и экспертов по облачным технологиям в Ирландии. Sidero создает критически важное программное обеспечение для одних из самых успешных ирландских и международных компаний;



как партнер Amazon Web Services (AWS) с аккредитованными консультантами, Sidero все больше использует Cloud Native для разработки, внедрения и запуска программного обеспечения. Эта среда обеспечивает гибкость облачных вычислений, тем самым сохраняя нужную для бизнеса скорость предоставления разнообразных приложений.



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