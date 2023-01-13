GlobalLogic покупает новый бизнес в Латинской Америке — Finance.ua

GlobalLogic покупает новый бизнес в Латинской Америке Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

GlobalLogic покупает новый бизнес в Латинской Америке, Зображення: GlobalLogic

Компания GlobalLogic объявила о приобретении Hexacta — пан-латиноамериканской компании цифровой инженерии и обработки данных.

Об этом сообщает пресс-служба GlobalLogic

Как отметили в компании, данное приобретение — часть стратегии GlobalLogic по расширению своих предложений и увеличению исключительных инженерных талантов.

Более 20 лет Hexacta предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, ІТ-консультациям, UI/UX дизайну, аналитике данных.

Организации продолжают инвестировать в создание новых цифровых продуктов, платформ и опыта, чтобы более эффективно привлекать клиентов, создавать новые источники дохода и становиться более устойчивыми.

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"Hexacta укрепляет уже успешное присутствие GlobalLogic в Латинской Америке. Команда инженеров Hexacta обладает глубоким опытом работы с большими данными и аналитикой, облачными сервисами, разработкой полного стека и тестированием — все это является основными возможностями, необходимыми для создания передовых цифровых продуктов и платформ. расположение Hexacta идеально подходит для клиентов в Северной и Южной Америке из-за временной и культурной близости.

Условия соглашения не разглашаются. Согласно соглашению, Hexacta продолжит работать со своим существующим руководством и персоналом как полностью принадлежащая GlobalLogic дочерняя компания. Соглашение подлежит обычному одобрению регуляторных органов и ожидается, что оно будет завершено до конца первого квартала 2023 года.

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