GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике

Фондовый рынок
26
GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике
GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике
Международная IT-компания GlobalLogic открыла два новых центра разработки в Мексике. Офисы расположены в городах Гвадалахара и Мехико.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мексика демонстрирует быстрое развитие ІТ-индустрии и хорошие условия для профессионального развития. Открытие новых инжиниринговых центров в Латинской Америке — часть глобальной стратегии роста GlobalLogic», — сказано в сообщении.
Читайте также
Зачем это необходимо. Расширение позволит компании усилить присутствие в латиноамериканском регионе, удовлетворить высокий спрос на цифровые решения и предоставить новые возможности для инженеров.
«Офисы усилят техническую экспертизу в регионах и облегчат обмен опытом между специалистами. Компания обязательно вернется к планам расширения в Украине с наступлением мира в нашем государстве», — прокомментировал старший вице-президент GlobalLogic по стратегии и технологиям Андрей Яворский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.