GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике — Finance.ua

GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

GlobalLogic открыла центры разработки в Мексике

Международная IT-компания GlobalLogic открыла два новых центра разработки в Мексике. Офисы расположены в городах Гвадалахара и Мехико.

Об этом сообщает пресс-служба компании

«Мексика демонстрирует быстрое развитие ІТ-индустрии и хорошие условия для профессионального развития. Открытие новых инжиниринговых центров в Латинской Америке — часть глобальной стратегии роста GlobalLogic», — сказано в сообщении.

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Зачем это необходимо. Расширение позволит компании усилить присутствие в латиноамериканском регионе, удовлетворить высокий спрос на цифровые решения и предоставить новые возможности для инженеров.

«Офисы усилят техническую экспертизу в регионах и облегчат обмен опытом между специалистами. Компания обязательно вернется к планам расширения в Украине с наступлением мира в нашем государстве», — прокомментировал старший вице-президент GlobalLogic по стратегии и технологиям Андрей Яворский.

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