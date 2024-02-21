GlobalFoundries расширит производство чипов в США — Finance.ua

GlobalFoundries расширит производство чипов в США
GlobalFoundries, третий в мире контрактный производитель микросхем, планирует построить новый завод по производству полупроводников в штате Нью-Йорк и расширить свои существующие производственные мощности в Нью-Йорке и Вермонте.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство США выделяет компании $1,5 млрд, а общий объем инвестиций может достигнуть $12,5 млрд.
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Проекты, поддержанные законом о микросхемах, создадут более 10 тыс. рабочих мест с высокой заработной платой в течение десяти лет. Эти чипы имеют немаловажное значение для национальной безопасности США.
Министр торговли отметила необходимость стимулирования производства полупроводников в стране. Соглашение между GlobalFoundries и General Motors по поставкам чипов долгосрочно, что поможет избежать дефицита, как это произошло во время пандемии.
Новый завод в штате Нью-Йорк будет производить дорогие чипы, которые не производятся в США, а завод в Вермонте станет первым крупным производителем полупроводников нового поколения на основе нитрида галлия.
В планах правительства выделить еще несколько грантов для финансирования программы стимулирования производства полупроводников стоимостью $39 млрд.
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