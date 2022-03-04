Глобальная изоляция России усилилась: банки и страховщики прекращают операции с агрессором — Finance.ua

Глобальная изоляция России усилилась: банки и страховщики прекращают операции с агрессором

Сегодня 19:41 — Мир

Глобальная финансовая изоляция России усилилась в пятницу, 4 марта, когда Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги своими последними российскими ценными бумагами. Некоторые страховщики отозвали страховое покрытие у экспортеров в связи с вторжением в Украину.

Об этом пишет Reuters

Лондонская фондовая биржа заявила, что приостановила глобальные депозитарные расписки (ГДР), представляющие акции иностранной компании, для восьми российских компаний, включая «Магнит» и «Систему», после заморозки торгов 28 компаниями в четверг.

Торговые приостановки происходят из-за того, что Великобритания, Европейский союз и Соединенные Штаты продолжают вводить финансовые санкции против России, чтобы помешать ее компаниям получить доступ к западным рынкам.

По словам источников в отрасли, страховщики торговых кредитов, которые обеспечивают финансовую защиту для экспорта и импорта, отказываются от страхования предприятий, экспортирующих в Россию, в связи с рисками санкций, крупных претензий или пропущенных платежей

Инвесторы уходят

Тем временем британская страховая компания и компания по управлению активами Royal London стала последним западным инвестором, заявившим, что продаст свои российские активы в кратчайшие сроки после того, как в последние дни было сделано множество подобных заявлений.

«Мы все равно не можем торговать этими вещами, но, как только сможем, мы, очевидно, намерены избавиться от них», — заявил генеральный директор Royal London Барри О’Дуайер.

Генеральный директор другой крупной британской инвестиционной группы, Schroders, заявил в четверг, что российские акции и облигации сейчас «совершенно непригодны для инвестиций».

Что происходит на внутреннем российском рынке

Торговля акциями на Московской бирже из-за опасения обвала прекратилась после вторжения в Украину и введения жестких санкций. Кроме того, была введена 12%-ная комиссия на покупку валюты. Таким образом власти удерживают официальный курс около уровня 110 рублей за доллар. Вместе с тем, Госдума РФ отменила 20%-ный НДС на операции физлиц с инвестиционным золотом.

Крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard прекратили поддержку карт российских банков, теперь ими можно расплачиваться только внутри страны. Для жителей России также недоступны Googly Pay и Apple Pay.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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