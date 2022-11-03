Главы крупнейших банков дали прогноз рисков для мировой экономики — Finance.ua

Главы крупнейших банков дали прогноз рисков для мировой экономики Сегодня 10:45 — Мир

Главы крупнейших банков дали прогноз рисков для мировой экономики

Центральные банки возьмут инфляцию под контроль, но в краткосрочной перспективе будет турбулентность из-за усиления денежно-кредитной политики и геополитических рисков, заявили главы крупнейших банков на саммите в Гонконге.

Об этом сообщает Reuters

Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказал, что его интуиция напоминает, что центральным банкам удастся сдержать рост цен, но инвесторам нужно будет привыкнуть к более высокой инфляции — около 4% против 1-2% до «этого кризиса».

«Это болезненный, но не неожиданный переход», — сказал Горман на Инвестиционном саммите мировых финансовых лидеров.

Это было крупнейшим корпоративным мероприятием Гонконга с тех пор, как в 2020 году он закрыл свои границы и ввел ограничения для борьбы с COVID-19.

Крупные центральные банки сделали один из самых агрессивных раундов повышения ставок за последние десятилетия в попытке обуздать раскаленную инфляцию, рискуя спадом в мировой экономике.

Инфляция и «очень быстрое» усиление денежно-кредитной политики после более чем десяти лет относительно мягкой политики делают мир более нестабильным и неопределенным, сказал генеральный директор Дэвид Соломон.

«Это позволяет очень быстро усилить риски, связанные с кредитным плечом в системе», — сказал он, указывая на ситуацию в Великобритании, где мини-бюджет бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс спровоцировал резкое падение ценных бумаг и кризис ликвидности в пенсионных фондах в сентябре и в начале октября.

По словам Соломона, если центральные банки найдут способ осмысленно и сбалансированно обуздать инфляцию, это «повысит шансы на мягкую посадку» для их экономики.

Банкиров также беспокоят геополитические риски. Они растут по мере эскалации российско-украинской войны и усиления напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Майкл Че, финансовый директор Blackstone, подчеркнул «возрастающую напряженность во всем мире» и угрозу, которую они несут для стабильности.

Денежно-кредитная и геополитическая неопределенность отодвинула инвесторов на второй план, сказал глава UBS Group Колм Келлехер, указав на «рекордный уровень наличных денег» на глобальных счетах управления капиталом как свидетельство того, что люди придерживают свои деньги.

«Клиенты явно ушли в сторону, поскольку за последние девять месяцев у вас была достаточно ужасная доходность по акциям, инструментам с фиксированным доходом и товарами, за исключением отдельных», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.