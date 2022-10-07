Главой НБУ назначен Андрей Пышный — Finance.ua

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Главой НБУ назначен Андрей Пышный

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Главой НБУ назначен Андрей Пышный
Главой НБУ назначен Андрей Пышный
Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка — его назначение поддержали в зале Верховной Рады.
Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуга Народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
Кнопку «За» нажали 290 депутатов, никто не выступил против, 12 воздержались.
Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, Андрей Пышный присутствовал на заседании.
Вот главные тезисы по его выступлению и ответам:
  • Украине нужны деньги на покрытие дефицита (более 30 млрд$), их готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ;
  • Пышный считает «совершенно адекватными» принятые решения по ограничениям во время войны;
  • дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами;
  • НБУ видит недостаточную действенность монетарной трансмиссии;
  • прогнозировать курс новый глава НБУ отказался, при этом назвал учетную ставку 25% «адекватной»;
  • курс, определенный НБУ, «совершенно адекватный» и соответствует текущим экономическим реалиям. Курс на рынке — это колебания в основном из-за психологического элемента.
Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя — в мае 2022 года.
Ранее Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать назначение экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного на должность главы Национального банка.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины;
  • тогда же Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка;
  • Напомним, Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать»
По материалам:
Економічна Правда
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