Главой НБУ назначен Андрей Пышный — Finance.ua

Главой НБУ назначен Андрей Пышный Сегодня 12:25

Главой НБУ назначен Андрей Пышный

Экс-глава Ощадбанк а Андрей Пышный стал новым главой Национального банка — его назначение поддержали в зале Верховной Рады.

Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуга Народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Кнопку «За» нажали 290 депутатов, никто не выступил против, 12 воздержались.

Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, Андрей Пышный присутствовал на заседании.

Вот главные тезисы по его выступлению и ответам:

Украине нужны деньги на покрытие дефицита (более 30 млрд$), их готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ;

Пышный считает «совершенно адекватными» принятые решения по ограничениям во время войны;

дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами;



НБУ видит недостаточную действенность монетарной трансмиссии;



прогнозировать курс новый глава НБУ отказался, при этом назвал учетную ставку 25% «адекватной»;

курс, определенный НБУ, «совершенно адекватный» и соответствует текущим экономическим реалиям. Курс на рынке — это колебания в основном из-за психологического элемента.



Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя — в мае 2022 года.

Ранее Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать назначение экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного на должность главы Национального банка.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины;

тогда же Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка;

Напомним, Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать»

Економічна Правда По материалам:

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