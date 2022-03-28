Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день — Finance.ua

Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день

Сегодня 14:16 — Личные финансы

Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день, ngp-ua.info

В Киеве главный сервисный центр МВД меняет график работы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как сообщается, сервисный центр переходит на 6-дневный рабочий день. Также известно о работе еще двух центров обслуживания клиентов.

Отныне главный сервисный центр МВД в Киеве будет работать с понедельника по субботу. В воскресенье будет выходной.

Также известно, что возобновят свою работу в столице еще два сервисных центра:

№ 8045 на улице Павла Усенко, 8;

№ 8048 на улице Николая Гринченко, 18.

В МВД подчеркивают, что в каждом регионе график работы свой. В большинстве своем он напрямую связан со временем комендантского часа. Поэтому, пожалуйста, уточняйте информацию о работе перед тем как отправиться в один из центров.

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