Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день — Finance.ua
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Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день

Сегодня 14:16Личные финансы
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Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий деньГлавный сервисный центр МВД переходит на 6-дневный рабочий день, ngp-ua.info
В Киеве главный сервисный центр МВД меняет график работы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как сообщается, сервисный центр переходит на 6-дневный рабочий день. Также известно о работе еще двух центров обслуживания клиентов.
Отныне главный сервисный центр МВД в Киеве будет работать с понедельника по субботу. В воскресенье будет выходной.
Также известно, что возобновят свою работу в столице еще два сервисных центра:
  • № 8045 на улице Павла Усенко, 8;
  • № 8048 на улице Николая Гринченко, 18.
В МВД подчеркивают, что в каждом регионе график работы свой. В большинстве своем он напрямую связан со временем комендантского часа. Поэтому, пожалуйста, уточняйте информацию о работе перед тем как отправиться в один из центров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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