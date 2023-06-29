Главные потребности энергосистемы следующей зимой — Finance.ua

Главные потребности энергосистемы следующей зимой Сегодня 09:45 — Энергетика

Наиболее важную роль для энергосистемы зимой играют системы ПВО, которые защищают ее от российских атак.

Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Наиболее важной помощью для энергосистемы, как пояснил глава «Укрэнерго», была защита нашего неба благодаря поставкам ПВО. Это, со своей стороны, сыграло ключевой фактор того, чтобы наша энергосистема прошла зиму. В то же время этот фактор является ключевым и далее, если россия продолжит обстрелы.

Также свою роль сыграли поставки оборудования. Иногда это было подержанное оборудование, а иногда и новое. Это сыграло свою роль в стабилизации ситуации прошлой зимой.

«Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний. К примеру, „Укрэнерго“ уже смогло привлечь около 900 млн евро в разных формах (гранты или кредиты). Ожидаем, что до конца года мы еще на несколько сотен миллионов сможем эту цифру увеличить. И использовать этот ресурс как раз для того, чтобы инвестировать в подготовку к зиме», — пояснил Кудрицкий.

Масштабные обстрелы россии зимой

Этой зимой российские оккупанты прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, что заставило «Укрэнерго» вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии.

Экстренные отключения происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на мощность, которая больше предусмотренной графиком.

Как отметил Кудрицкий, благодаря активным поставкам ПВО и гуманитарной помощи, Украине удалось пройти прошлую зиму без долгих блэкаутов.

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