Глава Укрзализныци Камышин подал в отставку — Finance.ua

Глава Укрзализныци Камышин подал в отставку
Глава Укрзализныци Александр Камышин подает в отставку. Он возглавит офис по евроинтеграции «Укрзализныци» в Европе.
Об этом Камышин сообщил в Telegram.
«369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе», — написал Камышин.
«Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и дальше все будет хорошо», — добавил он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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