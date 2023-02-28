Глава Укрзализныци Камышин подал в отставку — Finance.ua

Глава Укрзализныци Камышин подал в отставку Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Глава Укрзализныци Камышин подал в отставку

Глава Укрзализныци Александр Камышин подает в отставку. Он возглавит офис по евроинтеграции «Укрзализныци» в Европе.

«369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе», — написал Камышин.

«Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и дальше все будет хорошо», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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