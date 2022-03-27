Глава Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе — Finance.ua
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Глава Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе

Сегодня 11:19Энергетика
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Генеральный директор Totalenergies Патрик Пуянне заявил, что цены на газ в Европе будут продолжать расти. Рост будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о том, что Европа будет использовать это топливо в долгосрочной перспективе, что привлечет инвестиции.
Об этом сообщает Reuters.
Цены на энергоносители выросли после того, как 24 февраля россия, крупный экспортер топлива, вторглась в Украину, что вызвало западные санкции и опасения по поводу перебоев с поставками.
«Для меня совершенно ясно, что цена на газ в Европе завтра будет выше, чем вчера», — заявил Пуянне на ежегодном форуме в Дохе в Катаре.
Европейские политики работают над поэтапным отказом от использования ископаемого топлива для достижения климатических целей, но Пуянне сказал, что способ контролировать рост цен — это признать необходимость того, чтобы газ был частью энергетического баланса в ближайшие годы.
«Принимаем ли мы газ в качестве переходного топлива и что он нам нужен на ближайшие 20-25 лет, и тогда придут инвесторы?»- он сказал.
Он добавил, что Европа, которая на 30-40% зависит от российского газа, неизбежно будет искать других поставщиков, что потребует дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, такую как терминалы сжиженного природного газа (СПГ).
Totalenergies входит в число компаний, которые заявили, что не будут делать никаких новых инвестиций в рф. Компания ищет варианты для своих существующих российских активов.
Цены на газ в течение недели еще больше выросли после того, как президент россии владимир путин заявил, что рф будет добиваться оплаты в рублях за газ, продаваемый «недружественным» странам, что усилило опасения, что поставки могут быть нарушены.
«Я думаю, что это просто реакция, но я не думаю, что это изменит то, как мы работаем в долгосрочной перспективе и будем в будущем», — заявил Саад аль-Кааби, глава и министр Qatarenergy.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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