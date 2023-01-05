Глава Резервного банка Индии заявил, что криптовалюты станут причиной мирового кризиса — Finance.ua

Глава Резервного банка Индии заявил, что криптовалюты станут причиной мирового кризиса Сегодня 03:15 — Криптовалюта

Глава Резервного банка Индии поделился собственной точкой зрения относительно будущего криптовалют и их влияния на финансовую систему всего мира. По словам Шактиканта Даса, если частные цифровые активы будут регулироваться так, как этого требуют ведущие банковские учреждения США и ЕС, они повлекут за собой последующий финансовый кризис.

Как отметил Дас, частные токены, не выпускаемые банком или правительством, ничем не подкреплены и являются инструментом для спекуляций. «Частные криптовалюты не имеют никакой ценности и несут риски для финансовой стабильности мира. У меня нет ни одного твердого аргумента о том, какому общественному благу они служат», — поделился собственной точкой зрения Шактиканта Дас.

По словам главы резервного банка, запрет криптовалют в Индии был бы лучшим решением. «Торговля криптовалютами на 100% спекулятивная деятельность, я считаю, что ее нужно запретить», — убежден Шактиканта Дас.

Однако финансист положительно относится к CBDC, тестирование которого Резервный банк Индии предложил начать еще в октябре. Главной мотивацией для запуска CBDC представители банка назвали надежность и ликвидность при обеспечении расчетов и возможность внедрения в национальную финансовую систему. Цифровая рупия позволит снизить операционные расходы по управлению наличными в Индии.

Большинство индийцев поддерживают внедрение цифровой рупии, ведь более 115 миллионов граждан уже владеют криптовалютами. Так, еще в конце августа криптовалютная биржа KuCoin опубликовала свой отчет об использовании криптовалют в Индии. Результаты показали, что 54% респондентов планируют конвертировать большую часть своего капитала в криптовалюту, и это несмотря на строгие правила налогообложения, установленные индийским законодательством.

noworries По материалам:

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