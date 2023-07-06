Глава НБУ: Ситуация по обмену валют искусственно создана, и мы знаем, как ее решить — Finance.ua

Глава НБУ: Ситуация по обмену валют искусственно создана, и мы знаем, как ее решить Сегодня 09:42 — Валюта

Глава НБУ: Ситуация по обмену валют искусственно создана, и мы знаем, как ее решить

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный напомнил обменникам, которые отказывают людям в обмене валют через «старые» доллары, о штрафах и возможности аннулирования их лицензий.

Об этом он заявил в комментарии «Мы-Украина».

«Штрафы выросли, и аннулирование лицензии никто не отменял. Мы будем на эти вещи реагировать, ведь считаем их безнравственными», — отметил Пышный.

При этом он выразил убеждение, что нынешняя ситуация с обменом валют искусственно создана.

«Я лично и вся команда Национального банка считают, что абсолютно безнравственно и недопустимо на сегодняшний день спекулировать на таких вещах, как синий доллар, белый доллар. Все они зеленые. Все доллары с 1914 года абсолютно законны, и их стоимость должна определяться исключительно обменным курсом и номиналом, который там предусмотрен. Но проблема, с которой вся страна имела дело последние несколько недель, создана искусственно. Национальный банк сейчас работает в нескольких направлениях. Во-первых, мы глубоко анализируем ситуацию, чтобы установить реальные причины, которые спровоцировали эту искусственную ситуацию. Как она была смоделирована, кем, при участии кого», — отметил Андрей Пышный.

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По его словам, НБУ уже утвердил ряд решений, которые помогут разрешить данную ситуацию.

«Пока мы понимаем, что нужно сконцентрироваться на решении этой проблемы. И мы действительно приняли ряд решений, которые должны в принципе устранить эту проблематику. Мы убрали человеческий фактор как таковой. Теперь кассир в отделении банка, в валютообменном пункте, не имеет права вам отказать, если валюта, купюра, которую вы ему даете, прошла счетчик и прошла детектор. Все, точка. Я хочу, чтобы услышали все это — и валютообменники, и граждане. Если вам вдруг отказывают, пытаясь предъявить какой-либо приказ или объясняя что-то, вы всегда можете обжаловать эти действия руководству в этом отделении банка и обязательно это сделайте», — подчеркнул глава НБУ.

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