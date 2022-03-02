Глава НБУ призвал заблокировать для России и Беларуси использование специальных прав заимствования — Finance.ua

Глава НБУ Кирилл Шевченко призвал МВФ и страны G7 заблокировать для России и Беларуси возможность использовать недавнее распределение специальных прав заимствования (СПЗ). Поскольку эти средства могут использоваться для финансирования войны против Украины.
Кроме запрета Беларуси и России использовать СПЗ, глава НБУ также призвал отстранить исполнительного директора МВФ от России от участия в заседаниях Совета директоров Фонда.
Что такое СПЗ
Специальные права заимствования (СПЗ) — резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ и существующее только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Напомним, что МВФ в 2021 году предоставлял транши для восстановления экономики после коронокризиса, которые страны получали в виде СПЗ.
Кроме того, Шевченко призвал международное сообщество запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.
"Для нас очень важно сделать все, чтобы финсектор РФ почувствовал все последствия российской агрессии против Украины",— подчеркнул Шевченко.