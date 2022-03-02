Глава НБУ призвал заблокировать для России и Беларуси использование специальных прав заимствования — Finance.ua

Глава НБУ призвал заблокировать для России и Беларуси использование специальных прав заимствования

Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Глава НБУ Кирилл Шевченко

Глава НБУ Кирилл Шевченко призвал МВФ и страны G7 заблокировать для России и Беларуси возможность использовать недавнее распределение специальных прав заимствования (СПЗ). Поскольку эти средства могут использоваться для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины

Кроме запрета Беларуси и России использовать СПЗ, глава НБУ также призвал отстранить исполнительного директора МВФ от России от участия в заседаниях Совета директоров Фонда.

Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) — резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ и существующее только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Напомним, что МВФ в 2021 году предоставлял транши для восстановления экономики после коронокризиса, которые страны получали в виде СПЗ.

Кроме того, Шевченко призвал международное сообщество запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

"Для нас очень важно сделать все, чтобы финсектор РФ почувствовал все последствия российской агрессии против Украины",— подчеркнул Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью