Глава НБУ об операционном дизайне: Не нужно менять то, что демонстрирует эффективность — Finance.ua

Глава НБУ об операционном дизайне: Не нужно менять то, что демонстрирует эффективность Сегодня 16:15 — Валюта

Национальный банк Украины (НБУ) удовлетворен результатами своего нынешнего операционного дизайна и не намерен в ближайшее время его менять, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«По операционному дизайну и депозитным сертификатам: не нужно менять сейчас то, что демонстрирует свою эффективность… устойчивость нашей монетарной политики в направлении, которое мы для себя четко определили, необходимого изменения структуры ресурсной базы в сторону срочных сбережений», — отметил он на пресс-конференции в четверг.

По словам главы НБУ, результативность и отклик рынка на монетарные решения, более высокая эффективность трансмиссии, чем была до войны, позволяют регулятору начать, в частности, цикл снижения учетной ставки.

«Конечно, мы должны понаблюдать, понять, как прочувствуют нашу политику (снижение учетной ставки с 25% до 22% - Ред.) участники и агенты рынка», — добавил он.

«По ОВГЗ — здесь одно предложение: все работает. Уровень роловера, которого нам удалось достичь (…) за полугодие, позволил почти 90% покрыть роловера в годовом измерении», — отметил Пышный относительно политики бенчмарк-ОВГЗ и возможности дальнейшего их использования в формировании обязательных резервов

По его словам, для стопроцентного роловера по ОВГЗ за весь 2023 год Минфину осталось привлечь 41 млрд грн.

Пышный особо отметил, что заинтересованность нерезидентов в покупке ОВГЗ после изменения Нацбанком условий репатриации процентов — только через три месяца владения бумагами — возросла в 4,5 раза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.