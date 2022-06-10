Глава НАПК: Первые в списке на конфискацию активов — Медведчук, Мураев и Шарий — Finance.ua
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Глава НАПК: Первые в списке на конфискацию активов — Медведчук, Мураев и Шарий

Сегодня 17:32Казна и Политика
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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, которое в мирное время занимается проверкой деклараций госчиновников, после 24 февраля стало одной из главных структур, занимающейся санкциями. Сейчас команда главы НАПК также занимается поиском активов россиян и украинцев, лояльных к путинскому режиму, которые Украина могла бы конфисковать.
Об этом в интервью Forbes заявил глава НАПК Александр Новиков.
Сейчас в этом списке 13 000 физических и 3000 юридических лиц (список активов можно найти на специально созданном портале). Его первая редакция появилась на столе у Новикова еще в начале марта.
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Однако, в конце мая, после того как Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект № 7194, в первые ряды этой «очереди» встали и украинские бизнесмены и политики. В первом списке на потенциальную конфискацию из 22 физлиц и компаний ведущие места занимают Виктор Медведчук вместе с ближайшим окружением, Евгений Мураев и Анатолий Шарий.
Правда, по словам Новикова, согласно финальной редакции закона о конфискации, НАПК уступило Минюсту роль основного органа, отвечающего за взыскание активов.
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«Конфискация имущества — второстепенная задача. Это важный сигнал для наших международных коллег, однако первоочередная цель — побуждать российских чиновников к массовым увольнениям, а олигархов — к прекращению финансирования российской военной кампании против Украины», — отметил Новиков.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам: lb.ua
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