Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, которое в мирное время занимается проверкой деклараций госчиновников, после 24 февраля стало одной из главных структур, занимающейся санкциями. Сейчас команда главы НАПК также занимается поиском активов россиян и украинцев, лояльных к путинскому режиму, которые Украина могла бы конфисковать.
Однако, в конце мая, после того как Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект № 7194, в первые ряды этой «очереди» встали и украинские бизнесмены и политики. В первом списке на потенциальную конфискацию из 22 физлиц и компаний ведущие места занимают Виктор Медведчук вместе с ближайшим окружением, Евгений Мураев и Анатолий Шарий.
Правда, по словам Новикова, согласно финальной редакции закона о конфискации, НАПК уступило Минюсту роль основного органа, отвечающего за взыскание активов.
«Конфискация имущества — второстепенная задача. Это важный сигнал для наших международных коллег, однако первоочередная цель — побуждать российских чиновников к массовым увольнениям, а олигархов — к прекращению финансирования российской военной кампании против Украины», — отметил Новиков.