Глава Нацбанка Украины ожидает утверждения Мониторинговой программы МВФ в первой половине декабря — Finance.ua

Глава Нацбанка Украины ожидает утверждения Мониторинговой программы МВФ в первой половине декабря Сегодня 11:14

Команды Украины и Международного валютного фонда добились существенного прогресса в согласовании оценок макроэкономической ситуации и бюджета в рамках подготовки Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ, сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

«Ожидаем утверждения Мониторинговой программы в первой половине декабря», — написал он в Фейсбуке в ночь на среду по итогам состоявшейся во вторник встречи с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Пышный отметил, что в условиях войны значение международного финансирования чрезвычайно велико, и ведущая роль в координации международной поддержки финансирования бюджета в следующем году должна принадлежать МВФ.

«Отдельно заверил, что Национальный банк будет удерживать финансовый фронт и будет оставаться сильным и независимым институтом, это один из моих приоритетов», — отметил глава НБУ.

Как сообщалось, 21 октября глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей заявил о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над запрошенной Киевом Мониторинговой программой с участием Совета директоров. Предполагается, что он станет основой полноценной программы финансирования со стороны Фонда. Министр финансов США Джанет Йеллен в середине октября подчеркнула, что такая полноценная программа МВФ для Украины может быть уже в начале следующего года.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что правительство оценивает необходимость финансирования дефицита госбюджета в 2023 году в $3-4 млрд в месяц по сравнению с $5 млрд в месяц в 2022 году, которые Украине пока ни разу не удалось привлечь.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, принятый в первом чтении, предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд или около $3,2 млрд в месяц, в частности $15 млрд от МВФ.

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