Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку — Finance.ua
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Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку

Казна и Политика
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Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку
Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в среду, 2 ноября, подал в отставку.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.
«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины», — написал чиновник.
Алексей Чернышев был министром развития громад и территорий Украины с марта 2020 года и членом Национального совета по антикоррупционной политике с июня 2020 года.
Напомним, Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
По материалам:
Економічна Правда
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