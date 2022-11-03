Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку — Finance.ua

Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку Сегодня 10:10 — Казна и Политика

Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в среду, 2 ноября, подал в отставку.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины», — написал чиновник.

Алексей Чернышев был министром развития громад и территорий Украины с марта 2020 года и членом Национального совета по антикоррупционной политике с июня 2020 года.

Напомним, Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Економічна Правда По материалам:

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