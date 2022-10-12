Глава Минфина США призывает ускорить и увеличить экономическую помощь Украине — Finance.ua
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Глава Минфина США призывает ускорить и увеличить экономическую помощь Украине

Казна и Политика
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Глава Минфина США призывает ускорить и увеличить экономическую помощь Украине
Глава Минфина США призывает ускорить и увеличить экономическую помощь Украине, www.dw.com
Министр финансов США Джанет Йеллен призывает партнеров «ускорить и увеличить масштабы экономической помощи Украине». Как сообщил представитель Минфина, об этом она будет говорить на встрече с коллегами по G7 и G20 на этой неделе.
Об этом сообщает Reuters.
Еллен встретится с коллегами из «Большой семерки» богатых стран в среду и «Большой двадцатки» крупнейших экономик, в которую входит россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, организованном Всемирным банком в среду.
По словам представителя Минфина, Еллен не планирует уходить, когда российские официальные лица будут выступать на собрании официальных лиц «Большой двадцатки», как она и другие западные официальные лица делали это во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка.
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В то же время они «останутся и будут опровергать все, что говорят россияне, как до того, как они скажут, так и после того, как они скажут», — сказал чиновник, раскритиковав «вопиющие методы», которые используются россией в войне.
Йеллен продолжит попытки структурировать потолок цен на российскую нефть, хотя пока неясно, когда именно будет установлен конкретный уровень.
По словам официальных лиц, заместитель министра финансов Уолли Адейемо также созывает встречу с американскими партнерами, чтобы изучить, как западные санкции ухудшили российские военные цепочки поставок, и обсудить дальнейшие шаги.
По материалам:
РБК-Україна
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