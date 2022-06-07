Глава Минфина и руководитель Netflix: россия ввела санкции еще против 61 гражданина США — Finance.ua

Глава Минфина и руководитель Netflix: россия ввела санкции еще против 61 гражданина США

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Глава Минфина и руководитель Netflix: россия ввела санкции еще против 61 гражданина США

российский МИД «в порядке ответных мер» объявил о персональных санкциях против 61 гражданина США — бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Под санкции попали, в частности, глава Минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Гренхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из руководителей Netflix Рид Хастингс. Также в список попали топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody’s, Nasdaq.

Ранее США ввели персональные санкции против сотен граждан России. Санкционный список был значительно расширен после полномасштабного российского вторжения в Украину. В списке — президент россии владимир путин и практически все высшее руководство страны.

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В свою очередь, российский МИД 21 мая опубликовал перечень граждан США из 963 человек, которым закрыт въезд в россию на постоянной основе. Впервые стоп-лист по отношению к американским гражданам был опубликован российским внешнеполитическим ведомством 15 марта. Тогда в него вошли 13 человек, начиная с президента Джо Байдена. Тогда же было объявлено, что список будет расширяться.

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