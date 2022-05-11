Глава МИД Венгрии назвал условие, при котором они поддержат нефтяное эмбарго против россии — Finance.ua

По словам Сиярто, у Европейской комиссии нет предложений противостоять негативным последствиям возможного российского нефтяного эмбарго, поэтому правительство займет позицию, что трубопроводная нефть должна быть исключением из этого запрета.
Сиярто предупредил, что вступление в силу предложения Брюсселя в ее нынешнем виде нанесет огромный ущерб Венгрии, поскольку полностью разрушит энергетическую безопасность страны. Он подчеркнул, что эмбарго приведет к удорожанию топлива примерно на 55-60 процентов, что также отразится на цене всей продукции.
«Мы дали понять Европейской комиссии, что мы можем проголосовать за это предложение только если Брюссель также предложит решение проблемы, созданной Брюсселем» — отметил венгерский дипломат.
По его словам, необходима программа модернизации структуры энергоснабжения Венгрии на миллиарды евро. По версии Сиярто, в ходе переговоров стало очевидно, что у Брюсселя нет точных решений по этому вопросу.
Таким образом, правительство Венгрии возвращается к позиции, что введение нефтяного эмбарго против россии было бы реалистичным только в том случае, если бы оно касалось только морских транспортных путей, а трубопроводный транзит был полностью освобожден, подчеркнул Сиярто.