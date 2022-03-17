Глава МИД Франции подтвердил выделение Украине финансовой помощи в 300 млн евро — Finance.ua
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Глава МИД Франции подтвердил выделение Украине финансовой помощи в 300 млн евро

Сегодня 17:49Казна и Политика
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил о готовности Парижа выделить Киеву 300 млн евро финансовой помощи.
«Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в 300 млн евро в соответствии с обязательством президента республики (Эммануэля Макрона), предоставленного президенту (Владимиру) Зеленскому», — говорится в сообщении французского МИД.
В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба подробно обсудили поддержку, которую Украине оказывает Франция совместно с ее партнерами в контексте военной агрессии рф против Украины.
Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по усилению санкционного давления на Россию.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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