Глава МИД Австрии о работе «Райффайзена» в россии: банк пока действует разумно — Finance.ua

Глава МИД Австрии о работе «Райффайзена» в россии: банк пока действует разумно Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) «действует разумно», когда продолжает работать в россии, «выжидая, как будет развиваться ситуация дальше».

Об этом глава австрийского МИД заявил в интервью газете Der Standard

«Жизнь не черно-белая. Я нахожусь в контакте с RBI, которая сама должна в конечном итоге принять решение о том, как здесь вести себя. На мой взгляд, банк пока действует разумно, выжидая, как будет развиваться ситуация дальше, пока рассматриваются все сценарии», — сказал Шалленберг.

В ответ на то, что RBI является одним из немногих западных банков, оставшихся работать в россии, несмотря на ее войну против Украины, министр сослался на исследование одного из австрийских университетов, согласно которому «лишь менее 10% международных компаний ушли с российского рынка».

«Когда 90% всех западных компаний все еще работают, выделять только одну и показывать на нее пальцем, чтобы сделать ее примером, я не думаю, что это правильное направление. В Европе звучат голоса, которые хотят полного разрыва с россией. Мы должны быть осторожными в своих желаниях. россия никуда не исчезнет, но останется самым большим соседом ЕС. Притворяться, что вы можете изолировать страну экономически, как Северную Корею — это заблуждение. Это просто невозможно», — сказал Шалленберг.

Как напоминает Der Standard, Raiffeisen Bank International является последним западным финансовым учреждением, наряду с итальянским Unicredit, которое осталось работать в россии, несмотря на войну на уничтожение против Украины. В 2022 году RBI получила прибыль в размере 3,6 млрд евро. российская дочерняя компания с 3,2 млн клиентов обеспечила 60% этой прибыли.

При этом ранее Financial Times сообщила, что дочка RBI в россии играет большую роль ввиду того, что она является одним из немногих учреждений, которое остается в системе SWIFT и может обрабатывать платежи. Со ссылкой на анонимного менеджера Райффайзена сообщалось, что на австрийский банк приходится от 40 до 50% общего платежного трафика с россией.

Реагируя на эту публикацию, в RBI сообщили, что российская дочка обрабатывает около 25% переводов в евро в россию и 30% платежей в системе SWIFT в долларах США и евро из россии.

Как сообщал Укринформ, Raiffeisen Bank International глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в перечне «системно важных кредитных учреждений» центробанка рф.

Ранее Райффайзенбанк россия, который является частью RBI и остался работать в рф, ввел кредитный мораторий для российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

В феврале также стало известно, что RBI намерена купить дочку российского государственного банка «Сбербанк» в Европе Sberbank Europe, который ранее заявлял о своей ликвидации.

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Укрінформ По материалам:

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