Глава Mastercard уверен, что биткоином будет пользоваться большинство населения — Finance.ua

Глава Mastercard уверен, что биткоином будет пользоваться большинство населения Сегодня 23:12 — Финтех и Карты

Глава Mastercard уверен, что биткоином будет пользоваться большинство населения

Генеральный директор финансового гиганта Mastercard Майкл Мибах считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы криптовалюта стала обычным платежным средством для общества. По мнению топ-менеджера, этому должно предшествовать однозначное понимание регуляторных правил для операций с цифровыми активами.

В недавнем интервью Мибах подчеркнул, что все больше инвесторов хотят углубиться в рынок криптовалют.

Мибах прогнозирует, что в будущем большинство потребителей во всем мире будут использовать Bitcoin в своих ежедневных расчетах. Правда, по мнению гендиректора Mastercard, это произойдет еще не скоро.

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«Я считаю, что впереди длинный путь, прежде чем криптовалюта станет мейнстримом», — заявил Мибах.

По мнению эксперта, отсутствие комплексных правил поведения в криптовалютной отрасли — одна из самых весомых причин, почему внедрение цифровых активов в повседневную жизнь людей настолько замедлено. Мибах уверен, что многие просто не знают, как войти в криптовалютное пространство и как защитить свои цифровые сбережения.

noworries По материалам:

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