Глава Гостуризма призывает запретить украинским туроператорам деятельность в рф и беларуси — Finance.ua

Глава Гостуризма призывает запретить украинским туроператорам деятельность в рф и беларуси

Сегодня 11:03

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив выступает за законодательный запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в рф и Беларуси.

«В настоящее время ДАРТ вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, сотрудничающих с россиянами или имеющих конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка», — сказала Олеськив.

Она отметила, что с моральной точки зрения для украинцев вообще неприемлемо после войны вести любой бизнес с рф. «Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в россии и беларуси», — подчеркнула глава Гостуризма.

Комментируя такие законодательные ограничения в сфере туризма, Олеськив заявила, что не знает, сколько должно пройти время и вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о сотрудничестве с россиянами.

«Относительно белорусов, которые вроде бы с нами не воюют, но с ее территории обстреливают наши города и села, — пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве речи не может быть», — добавила она.

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