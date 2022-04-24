Глава Гостуризма призывает запретить украинским туроператорам деятельность в рф и беларуси — Finance.ua
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Глава Гостуризма призывает запретить украинским туроператорам деятельность в рф и беларуси

Сегодня 11:03
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Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив выступает за законодательный запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в рф и Беларуси.
«В настоящее время ДАРТ вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, сотрудничающих с россиянами или имеющих конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка», — сказала Олеськив.
Она отметила, что с моральной точки зрения для украинцев вообще неприемлемо после войны вести любой бизнес с рф. «Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в россии и беларуси», — подчеркнула глава Гостуризма.
Комментируя такие законодательные ограничения в сфере туризма, Олеськив заявила, что не знает, сколько должно пройти время и вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о сотрудничестве с россиянами.
«Относительно белорусов, которые вроде бы с нами не воюют, но с ее территории обстреливают наши города и села, — пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве речи не может быть», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
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