Глава Евросовета выступил за прекращение членства россии в Совбезе ООН — Finance.ua

Глава Евросовета выступил за прекращение членства россии в Совбезе ООН Сегодня 14:58

Необходимо установить механизм прекращения членства россии в Совете безопасности ООН. Поскольку она дерзко нарушает международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля в интервью телеканалу RTVi.

«Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в данном случае россия, дерзко нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении россии, но как минимум о прекращение членства россии в Совбезе», — сказал Мишель.

Впрочем, по его словам, сейчас это вроде бы «невозможно», поскольку «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

«Мы хорошо видели, что до начала боевых действий в Украине (войны — ред.) концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательна», — прогнозирует Мишель.

Напомним, еще в феврале, в начале полномасштабного вторжения россия наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины.

Добавим, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что российская федерация оккупировала место в Совбезе ООН, но «никто в мире уже не хочет слышать ее ложь».

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