Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС — Finance.ua
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Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС

Энергетика
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Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС
Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС
Европейский союз может ввести ограничение цен на трубопроводный газ из россии. Однако этот вопрос следует решать на уровне ЕС.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для идущего в Европу трубопроводного российского газа», — сказала она.
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Глава Еврокомиссии считает, что ЕС готов ввести предельную цену на российский газ, но обсуждать это предложение должно руководство валютного блока. По ее словам, ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны России.
Она отметила, что 9 сентября министры энергетики ЕС проведут внеочередную встречу, где обсудят введение граничной цены на газ, а 14 сентября фон дер Ляен объявит предложения комиссии.
Глава Еврокомиссии добавила, что в среднем газовые хранилища в ЕС уже заполнены на 80%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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