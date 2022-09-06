Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине — Finance.ua
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Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

Казна и Политика
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Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Об этом она сообщила в Twitter.
«Ситуация в Украине все еще требует нашей постоянной поддержки. В дополнение к 10 миллиардам евро, которые мы предоставили в настоящее время, мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи на этой неделе», — сказано в сообщении.
5 сентября Урсула фон дер Ляйен провела встречу в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
По итогам встречи Шмыгаль сообщил, что с 1 октября Украина получит «таможенный безвиз» из ЕС.
Он поблагодарил главу Еврокомиссии за постоянную вовлеченность в вопросы помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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