Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине — Finance.ua

Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом она сообщила в Twitter

«Ситуация в Украине все еще требует нашей постоянной поддержки. В дополнение к 10 миллиардам евро, которые мы предоставили в настоящее время, мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи на этой неделе», — сказано в сообщении.

5 сентября Урсула фон дер Ляйен провела встречу в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

По итогам встречи Шмыгаль сообщил, что с 1 октября Украина получит «таможенный безвиз» из ЕС.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии за постоянную вовлеченность в вопросы помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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